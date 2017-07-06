奥地利称暂不在奥意边境部署军队

（联合早报网讯） 奥地利总理克恩5日表示，目前奥地利不会在其南部与意大利接壤的边境地区部署军队及采取加强边境管控措施的行动，希望意大利及欧盟方面消除之前对此事的误解。

奥地利国防部长多斯科齐尔本月3日曾向媒体表示，如果难民和非法移民大量涌入意大利的势头不能减缓，奥地利会迅速在其与意大利的边境处设卡，并派驻军队来进行强制边境管控。

此前媒体报道称，奥地利正出兵750人赶赴奥意边境，已有四辆装甲车在其南部与意大利接壤的布伦纳山口驻扎。

意大利政府对多斯科齐尔此番言论反应强烈，意大利外交部随即向奥地利驻意大利大使递交了抗议书，指责奥地利向边境地区派兵的做法违背了欧盟内部边界开放的原则，并要求欧盟制裁奥地利这一单方面破坏欧盟团结和统一行动的做法。

克恩5日明确否认奥地利方面已经在布伦纳山口部署坦克的说法，并称边境地区现有的警察数量能够很好地应对边境局势，奥地利没有向边境地区增派军队和坦克的必要。

克恩表示，已与意大利总理真蒂洛尼通电话就此事进行沟通。克恩称赞意大利方面在边境的管控措施“卓有成效”，还说尽管意大利境内难民及非法移民数量显著上升，但进入奥地利的人数却并没有相应增加，两国在相关领域的合作富有成效。他表示。奥地利政府将与欧盟各国在应对难民和非法移民的问题上展开更加紧密的合作。

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