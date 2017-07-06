多国专家吁严管“干细胞旅游”

（联合早报网讯） 多国医学专家5日呼吁，各国应联合起来严格管理“干细胞旅游”，打击那些肆无忌惮、未经认证的干细胞疗法广告。

干细胞在理论上可分化成任何一种成体细胞，因而被认为具有医疗价值。“干细胞旅游”是指患者前往他国接受通常未经认证、具有潜在危险性的干细胞移植治疗。近些年这种跨国“干细胞旅游”的现象日益普遍。

据新华社报道，来自美国、加拿大、英国、意大利、比利时和日本的15名专家在美国《科学转化医学》杂志上撰文说，全世界数以百计的医疗中心向患者兜售所谓干细胞疗法，宣称可修复受损伤的组织，治疗从多发性硬化症到帕金森病的一系列病症。这些广告通常直接面对消费者，但其实很少或根本没有证据证明相关疗法有效或不会造成伤害，患者的生命因此处于危险之中。

这些专家指出，“干细胞旅游”问题已到不容忽视的地步，“迫切需要在国家和国际两个层面监管这个领域的有效措施”，应就干细胞疗法的测试和临床应用达成国际标准。他们呼吁世界卫生组织在这个过程中发挥指导作用。

专家们指出，目前的确有一些干细胞移植疗法获得批准，主要是造血干细胞和皮肤干细胞相关疗法，以治疗特定类型癌症和严重烧伤的患者，但这些疗法都经过了严格的临床试验。未经验证的干细胞疗法宣传，可能破坏正规干细胞疗法的发展。

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