新西兰拒收分类错误垃圾

（联合早报网讯） 新西兰最大城市奥克兰近日出台新举措，派垃圾桶监督员检查居民生活垃圾，一旦发现可回收垃圾桶内的不可回收垃圾超过一定比例，则会拒收违规垃圾桶内的垃圾。

据新西兰媒体5日报道，根据新规定，垃圾桶监督员会在专门收集可回收垃圾的运输车抵达前检查居民可回收垃圾桶中的垃圾，如果其中不可回收垃圾的比例不超过10%，就会在垃圾桶上放置橙色警告标识，但垃圾车仍将收走垃圾；如果比例超过10%，或其中含有尿布、有毒废物、液体、电线等，监督员就会在垃圾桶上放置红色标识，垃圾车将拒收垃圾。监督员还会留一封信，说明垃圾拒收理由。

奥克兰市议会表示，目前城市中被错误分类的垃圾比例约为13%，市议会希望把这一数字降至5%。

据悉，奥克兰人口占全国三分之一，工作人员每年要花大量精力处理错放在可回收垃圾桶中的不可回收垃圾。通常，垃圾运输车会在规定日期和时间到不同街区集中收取垃圾。居民则要按照规定对可回收垃圾和不可回收垃圾分类存放，并按时把垃圾桶放到街边。

据悉，新规实施后，垃圾桶监督员已经检查了超过10万个垃圾桶，给其中2200个垃圾桶放置了红色标识。对获得红色标识较多的街区进行的回访显示，这一措施有效改善了垃圾分类的状况。

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