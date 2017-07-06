美取消对卡塔尔航空笔记本电脑禁令

（联合早报网讯） 卡塔尔航空公司6日表示，该公司已经从美国的航空禁令名单上解禁，获准让乘客在多哈飞往美国的航班上携带笔记本电脑和平板电脑。卡塔尔是继阿联酋和土耳其航空之后，又一个被美国解除禁令的国家。

卡塔尔航空说：“卡塔尔航空很高兴地确认，即刻起，乘坐从多哈新国际机场前往美国航班的乘客被允许携带私人电子设备登机。”

土耳其和阿联酋两家航空公司5日表示，他们实行了新的安全措施，因而获准让乘客在飞往美国的航班上随身携带笔记本电脑。

据悉，美国数月前决定禁止从10个中东和北非机场起飞的航班乘客随身携带大型电子设备。总部在迪拜的阿提哈德航空公司首先采取新的安全措施，以换取美方取消这一禁令。土耳其和阿联酋两家航空公司随后也加强了安全检查。

阿联酋航空公司的一名女发言人在声明中说，由于应用了新的图像技术，从迪拜国际机场飞往美国航班上禁止随身携带笔记本电脑的禁令已经撤销。

美国国土安全部上星期宣布，直飞美国的航班可以选择以精密的图像技术对乘客随身携带设备进行X光和超声波扫描，或禁止乘客随身携带大型电子设备如笔记本电脑。

有关笔记本电脑的禁令自3月开始实行，但如果航空公司采用新的安全措施，这项禁令就可以撤销。该禁令目前对从约旦、科威特、埃及、沙特和摩洛哥直飞美国的航班仍然有效。

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