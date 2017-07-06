本世纪末城市气温将大幅上升

（联合早报网讯） 世界气象组织5日预测说，如果温室气体排放继续增长，世界主要城市的气温在2100年将达到“令人震惊的水平”。

这项预测以联合国政府间气候变化专门委员会的气候评估模型为基础。结果显示，如果温室气体排放继续增长，地球表面平均气温在21世纪末将会升高4摄氏度。

为了使人们对未来升温有一个形象的了解，世界气象组织与总部设在美国的独立科研和传播机构“气候总站”合作，预测了世界上一些大城市分别在高排放和中度排放两种情形下到2100年的气温，并邀请了十几个国家的气象主播制作了一系列视频节目，播报本世纪末的世界城市气温。

预测显示，如果全球温室气体排放继续保持高位，本世纪末许多城市的夏季最高日间气温将会上升6到9摄氏度。多哈和巴格达等城市到时可能会出现难以想象的高温。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，虽然预测的情景只是一种可能性，但所有这些预测都建立在最新的气候科学研究基础上，展示出气候变化将如何影响未来城市居民日常生活，给人警示。

世界气象组织同时警告，高温以及由此带来的夏季风暴等极端天气事件，会给水资源、能源供应、公共卫生以及交通运输带来巨大压力，还会对空气质量造成影响。

免费试阅14天