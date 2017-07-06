奥地利老夫妇遭割喉 凶手与伊国组织有关

（联合早报网讯）奥地利内政部长索博特卡周三表示，一对老夫妇上周五遭割喉及刺死，当局调查后发现凶手和恐怖组织伊斯兰国有关。这相信是奥地利首宗和伊国组织相关的袭击事件。

上周五，一名85岁的老妇和她87岁的丈夫惨遭割喉和刺死，凶手残暴的手法震惊全国。

据悉，凶手是54岁的突尼西亚男子，他在杀人纵火烧屋后向警方自首。索博特卡在记者会上表示，凶手“显然是个激进化的穆斯林”。

奥地利总理克恩已下令，对恐怖主义威胁的调查工作“刻不容缓”，需查明是否“还有类似威胁，并找出有效应对的方案”。

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