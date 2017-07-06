白俄罗斯强调在建核电站的安全性

（联合早报网讯）白俄罗斯总统卢卡申科5日表示，该国核电站建设将严格遵守国际原子能机构相关规范和标准，保证核电站的绝对安全。

据新华社6日报道，卢卡申科在明斯克举行的欧洲安全与合作组织议会大会26届会议上致辞时说，在切尔诺贝利核事故之后，白俄罗斯做出建设核电站的决定并不容易。白俄罗斯高度重视核电站的安全性，在核电站建设过程中将严格遵守国际原子能机构的相关规范和标准，将其建设成世界上最安全的核电站，邻国和其他欧洲国家没必要对此感到担忧。

由于白俄罗斯在建的这座核电站距邻国立陶宛首都维尔纽斯仅50公里，立陶宛官方一直以安全和环保为由加以反对。立陶宛议会于今年6月15日通过法律草案，认为白俄罗斯核电站威胁国家安全。白俄罗斯外交部16日发表声明对此表示抗议，称立陶宛议会并非专家机构，不能对核电站的安全性作出客观评价。

卡申科还说，在立陶宛关闭伊格纳利纳核电站之后，白俄罗斯从立陶宛邀请了一些核电专家参与核电站建设。核电站将具有很高的技术水平，对于保障本国的能源独立具有重要意义。

白俄罗斯在建的这座核电站位于西部的格罗德诺州，由俄罗斯的公司设计。核电站总装机容量为2400兆瓦，两个发电机组装机容量各为1200兆瓦，计划分别于2019年和2020年投入运营。

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