法国再延长紧急状态 马克龙推新反恐法

（联合早报网讯）法国国民议会周四（6日）表决通过了一项授权法案，把自2015年巴黎发生连串恐袭以来实施的紧急状态延长至今年11月1日。这是法国第六次也是最后一次延长紧急状态。

法国国民议会此次投票仅有150名议员出席进行表决，最终以137票赞成、13票反对的表决结果批准了一项临时授权法案，把原定本月15日到期的紧急状态再度延长至11月1日。法国参议院此前已经通过该法案。

2015年11月13日巴黎发生连串恐袭后，时任法国总统奥朗德宣布全国进入紧急状态。此后，鉴于严峻的反恐形势和欧洲足球锦标赛、总统和立法选举等重大事件的安保需要，法国已经连续五次延长紧急状态。

法国新总统马克龙上任后，其执政团队提出一份新的反恐法草案，准备将紧急状态下的部分临时性措施常态化。

根据现行法律，在紧急状态下，法国警方有权不经法官批准就入室搜查，并可对在搜查行动中发现的电脑数据或通讯记录进行调查分析。警方还可以对被认为危及公众安全和公共秩序的嫌疑人实施软禁。

如果新反恐法案获得通过，实施行政搜查、软禁“危险分子”、调查电子数据、关闭宗教场所等原本属于紧急状态下的这些非常措施，将正式纳入警方的常规职权范围。因此，有评论指，该法案虽无紧急状态之名，却行紧急状态之实。

马克龙政府表示，新法案旨在强化打击恐怖主义的法律武器。但左派政党、法官工会和民权团体都对政府推行“永久紧急状态”的做法表示担忧。有批评意见认为，此举将造成警方权力扩张，破坏司法平衡，甚至有损公民权利和自由。

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