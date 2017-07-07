孕期糖摄入量高或增加后代过敏风险

（联合早报网讯）英国研究人员周四（6日）发布的一项最新研究显示，女性在孕期的糖分摄入量过高，可能增加后代患过敏症及过敏性哮喘的风险。

新华社报道，英国伦敦大学玛丽皇后学院等机构的研究人员在最新一期《欧洲呼吸学杂志》上报告说，他们在先前一项涉及9000对母亲和孩子研究数据的基础上，分析了母亲在孕期摄入游离糖的量以及她们的孩子在7岁时患过敏症及哮喘的情况。

根据世卫组织的解释，游离糖既包括生产商、厨师或消费者添加在食物和饮料中的糖分，如葡萄糖、果糖、蔗糖等，也包括天然蜂蜜、糖浆、果汁及浓缩果汁中的糖分。

分析结果发现，孕期糖分摄入量最高的母亲与最低的人相比，前者的孩子患过敏症的风险要高38%，患过敏性哮喘的风险则高出101%。

该报告作者之一、伦敦大学玛丽皇后学院教授赛义夫·沙欣说，这是基于观察得出的结果，因此还不能就此下结论说母亲怀孕期间大量摄入糖就一定会让后代患上过敏症和过敏性哮喘，但鉴于西方人日常饮食中糖分含量较高，团队也有必要继续深入研究这其中的关联。

研究人员计划下一步扩大研究对象的范围，如果结果一致就设计相关试验，进一步验证母亲孕期少吃糖，是否有助减少后代患过敏症以及过敏性哮喘的风险。

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