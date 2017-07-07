马副首相：美诉讼或成反对派攻击武器

（联合早报网讯）经历两次全国大选的巨大挑战后，马来西亚副首相阿末扎希警惕，国阵在来届大选务必要加倍努力，以应付第三波的大选考验。

当今大马报道，也是巫统副主席的阿末扎希今早（7日）在柔佛为峇都巴辖区部大会开幕致词时说，从过去两届大选经验看来，预料巫统将在来届大选迎来新一波的考验。

他说：“我们必须加倍努力，我们将在第14届大选受到第三次考验，届时将会得知我们会成功或失败。”

阿末扎希预料，反对派将以一些课题，如美国司法部的诉讼来攻击巫统。

“我们知道这些问题并非来自党内。这都是来自外面的问题。他们用美国司法部等课题作为子弹，射向我们。”

阿末扎希续称，每逢大选接近，就会出现类似这种攻击。

他也说，随着国阵在最近三场补选中获胜，该党可能会在来届大选采用相同的胜选方程式，即候选人不一定是区部党干部，但却一定要受到当地选民欢迎。

他说：“以前我们挑选有胜算候选人的考量，可能已不足够。现在的候选人，一定要受到大家喜爱，即使他们并非来自一个区部的领导……如果我们看到一个区部的代表受人喜爱，且胜算高，即使没有党职也会成为候选人。大家不要惊讶。”

阿末扎希说，马国首相纳吉在最近的大港、江沙与丹绒拿督三场补选中，已经以实战证明这套方法可行。

马国本届国会将在明年6月23日届满，自动解散。国会解散后，选举必须在60天内举行。这意味着，纳吉最迟可拖到2018年8月23日才举行大选。

马国民行党国会领袖林吉祥此前预测，马国将在今年10月至明年5月之间举行大选。

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