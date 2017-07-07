韩总统文在寅首会日相安倍晋三

（联合早报网讯）韩国总统文在寅7日与日本首相安倍晋三举行会谈。这是文在寅就职后两人首次会晤。

韩联社报道，文在寅当天上午在举行二十国集团（G20）领导人峰会的德国汉堡国际会展中心与安倍举行会谈。

文在寅说，韩日关系很难得到更进一步发展有其原因，不能让慰安妇问题成为阻挡两国其他关系发展的绊脚石。对此，安倍晋三表示有必要履行“12·28慰安妇协议”。

文在寅指出，两国不仅共享普世价值和战略利益，更是地理相近文化相通的伙伴。他希望两国能妥善管理历史问题，携手共建面向未来且成熟的合作伙伴关系。

安倍也表示认同，称韩国是日本共享战略利益的近邻，强调两国领导人应保持紧密沟通共同发展面向未来的关系。两国首脑就保持紧密沟通达成共识，决定恢复韩日穿梭外交，并争取尽早召开韩中日首脑会议。

双方也一致认为朝鲜核导日趋升级，严重威胁到两国安全。为解决朝核问题，实现半岛无核化，两国首脑决定维持并加强韩日及韩美日紧密合作。

对此，文在寅强调韩国应主导解决朝鲜问题，韩朝之间有必要重启对话。安倍就此表示理解。

此外，双方还决定加强务实合作，搞活双边经贸投资、扩大青少年交往及旅游交流等。安倍表达欢迎文在寅早日访日，文在寅则邀请安倍出席平昌冬奥会活动。

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