美俄领导人首次会晤 叙利亚、网络安全问题成焦点

（联合早报网讯）美国总统特朗普和俄罗斯总统普京7日在德国汉堡首次会晤。据美国国务卿蒂勒森介绍，在长达2个小时15分钟的会晤中，两国领导人就叙利亚停火协议、网络安全问题等进行了长时间的讨论。

据中新社报道，据美国白宫发布的信息，蒂勒森在美俄领导人会晤后召开记者会。据他透露，两国领导人就当前和未来的美俄关系交换了看法。

蒂勒森称，特朗普在会晤一开始就向普京表示，美国人民对俄罗斯干涉2016年大选一事感到忧虑。两人就此议题进行了讨论，普京和以往一样否认俄罗斯干涉美国大选。

蒂勒森说，美俄已同意成立工作组以探讨达成框架性协议，使双方能够共同努力更好地了解如何处理网络安全问题，这些安全问题包括利用网络工具干涉别国内政、威胁基础设施以及恐怖分子利用网络工具等。

蒂勒森称，特朗普和普京都认为网络安全问题阻碍美俄关系向前发展，双方同意继续就此保持进一步接触。

叙利亚问题也是特朗普和普京讨论的话题。蒂勒森称，美国、俄罗斯、约旦已就在叙利亚西南地区停火达成协议。据俄罗斯媒体报道，停火将从7月9日零时开始。

蒂勒森称，这是第一个表明美俄能够在叙利亚问题上合作的迹象。双方还就叙利亚问题其它领域的合作进行了长时间的讨论，包括在打败“伊斯兰国”后减少冲突和暴力，以及为叙利亚政治解决进程共同努力等。

在被记者问及朝鲜问题时，蒂勒森表示，俄方观点与美方有分歧。他说，俄罗斯与朝鲜确有经济往来，但俄方与美方一样，都希望实现半岛无核化。因此，美方将继续努力以说服俄罗斯。

蒂勒森表示，特朗普和普京的会晤非常有建设性，两人的谈话气氛很积极。双方都认为美俄关系非常重要，两人之间有太多话题要谈。

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