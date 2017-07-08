卡塔尔对沙特等四国声明表示遗憾

（联合早报网讯）卡塔尔外交部7日对沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、埃及四国的声明表示遗憾。

据卡塔尔通讯社援引卡塔尔外交部消息人士的话说，卡塔尔对恐怖行为的立场是“坚定和众所周知的”，那就是反对和谴责任何形式的恐怖行为。卡塔尔外交部强调，断交国指责卡塔尔干涉别国内政、资助恐怖行为是没有根据的。

据报道，埃及、沙特、阿联酋和巴林四国外长7月5日在开罗发表联合声明说，卡塔尔对四国提出的13点要求的回复不能令人满意。

6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及四国以卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运和封锁。6月23日，四国通过科威特向卡塔尔递交了13点要求清单作为解决断交危机的条件，并限定卡塔尔在10日内予以答复。

据报道，13点要求包括卡塔尔撤回驻伊朗外交人员，终止所有同伊朗的军事合作，关闭半岛电视台及下属所有频道，停止在卡塔尔境内建设土耳其军事基地，切断与“伊斯兰国”和“基地”组织等极端恐怖组织的一切联系，并遣返来自四国的恐怖分子等。卡塔尔方面表示，四国提出的要求是对卡塔尔主权的限制。不过，卡塔尔愿意在合适的原则与条件下举行进一步对话。

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