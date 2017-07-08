文在寅首会普京 吁俄促朝重启对话

（联合早报网讯）韩国总统文在寅7日下午在德国汉堡国际会展中心与俄罗斯总统普京举行会谈。双方就朝核问题及两国务实合作等共同关切深入交换意见。

据韩联社报道，这是文在寅就职总统后的首次韩俄首脑会谈。会谈进行了约50分钟，超过原定的30分钟。文在寅介绍新政府有关朝鲜核武挑衅的政策立场，即动用制裁、对话等所有手段从根本上解决朝核问题，最终实现半岛无核化。文在寅呼吁俄方发挥积极作用，敦促朝鲜重回无核化对话桌。对此，普京重申不容忍朝核的坚定立场，俄方支持韩国新政府的立场，并将加强两国间有关合作，促使朝鲜重返对话桌。

文在寅强调，与半岛接壤的俄罗斯是共创欧亚和平与繁荣的最佳伙伴，愿同俄方基于互信和友谊推动两国战略合作伙伴关系取得实质性发展。普京对今年第一季度两国贸易额同比大增近36%，以及去年两国间人员往来增幅超20%等予以高度评价。他表示，韩国是俄罗斯重要的伙伴，愿两国以其间的多元合作为基础，进一步扩大互利合作。

普京邀请文在寅作为主宾出席9月6-7日在符拉迪沃斯托克举行的第三届东方经济论坛，文在寅欣然接受邀请。两国领导人认为两国欧亚战略契合，就加强务实合作达成共识。双方决定通过加强远东开发合作，深化互利合作。普京邀请文在寅参加将于9月6-7日举行的第三届东方经济论坛，文在寅表示欣然接受。

此外，双方一致认为在共同开发北极航线、能源、天然气、脱核电等领域，有必要加强合作共同发掘未来增长动力。双方还将共同致力于推进韩国与欧亚经济联盟(EAEU)签署自由贸易协定（FTA）。

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