加拿大总理杜鲁多将到美国演说 谈气候变迁和贸易

（联合早报网讯）加拿大总理杜鲁多宣布，将赴美国罗德岛州参加“美国全国州长协会”13日开幕的夏季高峰会。杜鲁多除了与各州首长会谈，也将演说敦促各州长正视气候变迁等议题。

据台湾联合报报道，美国总统特朗普退出巴黎气候协定后，加拿大官员已表示，期望和美国各州及城市合作因应气候变迁。杜鲁多先前指出，他对特朗普退出协定“深感失望”。

近年来，他国政要曾参加“美国国家州长协会”会议，但没有政府领袖与会。美国总统特朗普及副总统潘斯都在会议邀请名单之中，但两者尚未回覆是否出席。

杜鲁多表示，希望巩固美加两国间“至关重要的关系”，并将促进加拿大繁荣为首务。

杜鲁多表示将和美国各级政府合作，一同为双方的中产阶级创造工作机会，为两国共同面对的问题找出解决办法。他计划在演讲中谈到双边贸易合作、边境管制、对抗气候变迁的可行方案等。

杜鲁多及他的幕僚强调，加拿大的经济对美国各州就业影响甚大。加国官员经常赴美国交流考察。

民主党籍罗德岛州长，也是3天峰会的主持人雷蒙多，计划在峰会中争取各州长支持气候协定。雷蒙多认为，州长们能与杜鲁多或其他领导人直接合作，一同为气候变迁问题努力。

雷蒙多7日表示，“当白宫和美国国议的领导出现真空期，州长做事的责任更大。”已有超过30位州长表态参加峰会，出席率相当高。

尽管杜鲁多和特朗普对自由贸易和世界各国的观点截然不同，杜鲁多已设法拉近关系。加拿大超过75％的出口、包括98%的石油出口输往美国。重启北美自由贸易协定谈判也是加拿大关切的议题。

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