美科研人员研制出不用电池的手机

（联合早报网讯）美国华盛顿大学的科研人员研制出一种不用电池的手机，它利用环境中的无线电波或光线供电，消耗的能量非常少。

新华社报道，华盛顿大学近日发布的新闻公报说，该手机全部用可商业购买的电子元件制作，成本较低，运作功率为3.5微瓦，研究人员已经成功地用它进行实时通话、与专用基站通信。

在通常的手机通信中，将声音从模拟信号转换成数字信号是一个非常耗电的步骤。利用无线电波或光发电的微型器件功率通常为几微瓦，远远不能支撑普通手机几十毫瓦到几百毫瓦的需求。

新型手机在发送声音时，会捕捉麦克风的微小振动，同时接收基站发来的标准无线电波，将振动模式编码到反射的无线电波中，这个过程只会用很少的电力。另一方面，手机接收到如此编码的无线电波后，可将其转换成扬声器的振动，产生声音。

试验显示，如果利用无线电波供电，该手机能在距离基站约9.4米的范围内运作；如果利用微型太阳能电池发电，与基站通信的距离可以扩大到15.2米。

目前，该手机离商用还有不小的距离，需要进一步提高性能。除了有效通信距离太短，它还有其他一些缺点，比如需要利用按钮在喊话与收听之间进行切换，就像对讲机一样。

免费试阅14天