吉兰丹华小筹款演出收到罚单

（联合早报网讯）马华青年团周四晚间在哥打峇鲁一家酒店内为吉兰丹三所微型华小举行慈善筹款音乐会时，却遭哥打峇鲁市议会官员开出三张罚单。官员指主办方违反“周四晚间禁止娱乐活动”、“严禁女性登台演出”及“严禁男女同台演出”等条例。

哥打峇鲁市议会公关主任阿兹曼表示，根据1998年吉兰丹州娱乐管制法令，女性不准登台演出，男女也不准同台演出。他指这些条例不只局限于穆斯林，也包括非穆斯林。

吉兰丹州行政议员陈升顿今天表示，周四晚上禁止娱乐活动是吉兰丹苏丹的谕令，几十年皆是如此。他说，吉兰丹任何周四晚间举办的娱乐活动都必须事先获得苏丹批准，再向县市议会申请娱乐准证。他指上述音乐会没有申请准证，因此当局必须依法行事。

他指出，任何在公众场合的娱乐活动，包括酒店、庙宇、学校甚至政府活动，都必须获得市议会批准的准证，周四晚间的娱乐活动更是如此。

让主办方啼笑皆非的是，违反上述女性演出禁令的参与单位，竟包括吉兰丹政府文化与艺术局的马来舞蹈团。这让人质疑不同政府单位之间是否各行其是。

分析师指这次事件戳破伊斯兰党指伊斯兰法律不影响非穆斯林的说法，因为事件显示影响非穆斯林的不止是明打明的伊斯兰法律，也包括这类经过深受伊斯兰思维影响而制定的条例。

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