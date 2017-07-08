面对硅谷住房短缺 面簿将自己兴建房子

（联合早报网讯）美国加利福尼亚州硅谷的住房严重短缺，社交媒体公司面簿（Facebook）也感受到这个压力，因此决定第一次自己盖房子，在公司总部附近建造1500个住宅单位。

面簿、谷歌及其他科技公司入驻旧金山湾地区之后，这个住宅区的房屋日益吃紧。过去十年来，数以万计的员工涌入这个科技区域工作，人口密度越来越大不仅使房价上涨，交通来越来越拥挤，导致上下班的通勤时间也加长了。

面簿公司周五宣布将自行盖房子来解决问题。该公司的构想是建造一个结合办公与生活空间的“综合村”，除了有175万平方英尺的办公空间，还会有12万5000平方英尺的零售空间。

这1500个单位将不只是供应给面簿的员工，也会开放给一般民众租用，其中15％将以低于市价的价格出租。

面簿总部设在门洛帕克（Menlo Park）市，这个城市位于旧金山以南72公里。

该公司负责全球设施的副总裁泰内斯发表声明说：“公司的愿景之一是打造一个社区中心，提供人们等待已久的社区服务。”

门洛帕克市女市长基斯对面簿的建村计划表示欢迎，但也担心这会加重当地的交通负荷。

她说，市政府的规划部门会研究这个问题。

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