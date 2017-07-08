美对朝“和平施压”若失败 美国将采取更强硬制朝策略

（联合早报网讯） 美国国务卿蒂勒森表示，如果对朝鲜的所有“和平施压”行动都宣告失败，美国可能被迫采取“无法令各方都满意”的制朝选项。

蒂勒森周五在德国汉堡二十国集团峰会场外就朝鲜问题回答记者说：“我们还没有放弃希望。”他表示，美国想要通过加强制裁施压的方式遏制朝鲜发展核武，但这需要一点时间和耐心。

蒂勒森说，他将这种方式称为“和平施压行动”，如果这种和平解决朝鲜核武问题的行动失败，“我们就没有多少更好的方案可用了”。

他说，和平施压行动“需要精算如何逐步增加压力，并容许朝鲜政权有时间应对这种压力，而这些都需要一点时间去进行”。

美日韩三国首脑在汉堡会面后同意呼吁联合国安理会尽速通过制裁朝鲜的新措施。联合国官员透露，美国已把对朝鲜实施新制裁的安理会决议草案交给中国，但安理会外交官认为，安理会不太可能在近期内对该决议进行表决。

蒂勒森说，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京就朝鲜问题进行了讨论，他们对于如何处理朝鲜问题有些看法不同，但美国将持续敦促莫斯科提供协助。

中国和俄罗斯主张各方克制，并呼吁美韩暂停联合军演以换取朝鲜冻结核武试验；对此，蒂勒森表示美方无法接受，因为朝鲜目前的核武能力已比预估的高。

蒂勒森指出，美国要的是朝鲜回到谈判桌，但谈判目标是朝鲜减少核武、撤销核项目。他强调，让朝鲜核武项目冻结在现状并不是美国所要的谈判结果。

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