美研发超小卫星监视朝鲜导弹

（联合早报网讯）朝鲜日前首次发射了洲际弹道导弹，射程可达美国阿拉斯加，即具有威胁美国本土的能力。美国正加紧研发超小卫星监视朝鲜导弹。

据《纽约时报》报道，美国官员已制定颇为紧迫的时间表，要在今年底或明年初发射第一批小型卫星。这些卫星是成批发射，有些只在轨道上运行一两年。当局是要利用卫星图像辨认朝鲜的发射点、核设施，了解其制造能力，并在冲突迫近时先发制人地摧毁导弹。

美国国防部下属情报机构国家地理空间情报局（NGA）局长卡迪洛最近接受采访时称，朝鲜领袖金正恩正在加速提升平壤的导弹部署能力，“因为他加快速度，我们也不得不加快脚步”。

美国当局此前从未公开讨论让这些卫星进入轨道的时间表，如今透露这方面的信息凸显了问题的紧迫性。国防部发言人戴维斯说，朝鲜4日发射的是前所未见的新型导弹，以流动发射器发射。鉴于朝鲜提升了导弹的发射隐藏性和机动性，美国必须及早发现并阻止朝鲜的导弹发射。目前，只有不到三分之一的朝鲜领土处于间谍卫星的覆盖范围内。

据透露，美国目前加紧研发的监测卫星覆盖范围广，使用了可在夜间和风暴中工作的雷达传感器，能及早侦察到朝鲜的动向，在必要时采取先发制人的行动。专家认为，朝鲜的导弹射程远及韩国和日本，甚至是美国本土，即便是数分钟的提前警告，也可能拯救成千上万人的性命。

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