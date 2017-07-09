伊凡卡暂坐特朗普位子挨轰

（联合早报网讯）美国总统特朗普的爱女同时也是其左右手的伊凡卡，在G20峰会上短暂代替特朗普坐在其位子上与多国领袖开会的一张照片，今天在社交媒体上掀起热议，照片里坐在特朗普位子上的伊凡卡遭轰。

据中时电子报报道，这张照片显示在一场G20峰会的元首会议当中，原本特朗普的位子上，竟然坐的是他女儿伊凡卡，两边分别是中国国家主席习近平与英国首相梅，俨然与各国元首共同参与会议的讨论。

CNN报道指出，这张照片最早是由一位俄罗斯代表团的工作人员Svetlana Lukash在其推特上发布，推文指伊凡卡坐在特朗普的位子上。照片马上被网友疯传，资深特朗普政府官员证实，伊凡卡确实短暂的代替特朗普开会，不过该名官员并未回应此举是否不恰当或者是非常罕见。

这张照片显示的是G20峰会周五的议程。该名官员向CNN表示，当时会议是由世界银行行长谈到有关世界银行的新设施如何协助非洲发展等议题，伊凡卡原本是坐在会议后排区域，在特朗普短暂离开会议时，她则改坐到前面的主要讨论桌。

不过这张照片随即遭到原po文者删除，有网友则透过手机上的截图保留住这张照片，还继续在推特上分享。

作为今年G20高峰会主办国的德国，其总理默克尔在记者会上也被问到此事，默克尔轻描淡写地回应称，各国代表团自行决定，在团长不在时，要由谁来代替坐上那个位子。”

默克尔也说明，伊凡卡是美国代表团成员，其他国家代表团也曾有过类似情况。更何况伊凡卡在白宫工作，也参与一些特定的倡议行动。

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