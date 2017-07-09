习近平会见特朗普 双方商定首轮全面经济对话7月19日举行

（联合早报网讯）8日，中国国家主席习近平在二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后会见美国总统特朗普，就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见。

据新华社报道，习近平指出，自海湖庄园会晤以来，双方工作团队按照两国元首达成的共识，推动两国各领域交流合作取得新进展。下阶段，双方要共同努力，牢牢把握中美关系大方向，相互尊重、互利互惠，拓展各领域务实合作，加强在国际和地区问题上的协调，推动中美关系健康稳定向前发展。

两国元首同意保持高层密切交往，增进双方战略互信。双方商定首轮全面经济对话于7月19日举行，并将于近期举行首轮执法及网络安全对话、社会和人文对话。双方将充分发挥四个高级别对话机制作用，增进相互了解，推进务实合作。

习近平指出，中美经济合作百日计划已取得重要进展，双方正商谈开展一年合作计划。双方要共同推动两国经济关系健康稳定发展。要积极推进执法、网络安全、人文、地方等领域交流与合作。要促进两军关系发展。两国国防部长要早日互访，要共同做好美军参联会主席8月访华、两军联合参谋部11月举行首次对话、中国海军参加2018年“环太平洋”军演等工作。

习近平强调，双方要尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧和敏感问题。

特朗普表示，很高兴同习近平主席建立起良好的工作关系。当前，美中关系发展很好。中国是美国重要贸易伙伴，也是在国际事务中有重要影响的国家。美方愿同中方拓展各相关领域的对话和互利合作，在重大国际和地区问题上保持沟通协调。

双方就朝鲜半岛核问题深入交换了意见。习近平强调，中方始终坚持实现朝鲜半岛无核化、坚持维护朝鲜半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。中方已多次表明自己的原则立场，即国际社会在对朝鲜违反联合国安理会相关决议的活动作出必要反应的同时，要加大促谈和管控局势的努力。中方重申反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。两国元首同意继续就朝鲜半岛核问题保持密切沟通与协调。

双方还讨论了其他共同关心的问题，并就加强中美在二十国集团框架下的协调与合作交换了意见。

王沪宁、汪洋、栗战书、杨洁篪，美国国务卿蒂勒森及多位内阁成员、白宫高级官员等参加会见。

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