(联合早报网讯)白宫早前公布美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面时的开场谈话,不过却误植习近平的头衔为“中华民国总统”(PRESIDENT XI OF THE REPUBLIC OF CHINA)。

据星岛日报报道,白宫公布特朗普与习近平在双边会谈前,开放媒体采访时特朗普简短谈话的稿件,不过白宫将习近平的头衔误植为“中华民国的习总统”。白宫暂未见更正,也未公布两人会谈内容的官方声明。

根据白宫,特朗普在开场致词时先感谢习近平在朝鲜问题上的付出,他说,不论是在贸易、朝鲜问题或其他议题上,相信两人讨论都会有圆满结果。

