加州录得131年来最高温　山火乘热浪迅速蔓延

（联合早报网讯）在美国加州发生的山火继续迅速蔓延。该区近日遭受热浪侵袭，气温屡创高纪录，令到情况恶化，扑救工作加倍困难。内华达山脉山脚至今有10座建筑物受损，包括住宅，有数人受轻伤。当局警告，有更多民房会受到威胁，提醒居民警惕并作出防范。该区高温持续，洛杉矶的气温更打破了131年的高纪录。

据星岛日报报道，消防部门证实，加州州内有10多个火场，其中一个位于奥罗维尔镇以南的火场火势最猛烈。消防员抵受高温，在山上夜以继日扑救。这个火场的面积达3.5平方公里，只有大约2%受到控制。

在圣马利亚区发生的山火，也只有10%受到控制。当局已向住在附近的居民发出疏散令。现时有超过1000名消防员在各个火场救火，当局也派出5架直升机和4架飞机协助。

南加州数个城市近日的气温都处于高水平。美国国家气象局公布的数据显示，洛杉矶的气温

打破了131年的高纪录。在当地时间周六中午，市中心录得接近摄氏36.6度，比1886年所创下的的旧纪录摄氏35度还要高。该市西北郊区伍德兰希尔斯更一度录得摄氏42.7度。

气象局预测，酷热天气还会持续多数天，不利消防员的救火工作。在内陆地区，气温可能会上升至摄氏43度。当局特别呼吁老人家、小孩子及需要在户外工作的人士，特别小心身体，提防中暑。入夜后，许多地区的气温仍不回落，居民抖不过气。

加州旱灾已经持续了5年，每年这个时候例必发生特大山火，居民已经习以为常。过去数月，州内部分地区有落过雨，情况稍为纾缓，一些地区发生山火时日期已比往年为迟。

到目前为止，有5名居民和一名消防员受伤，幸好他们的伤势都不算严重。

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