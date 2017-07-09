白宫连犯低级错误 除习近平以外安倍也被称错

（联合早报网讯）白宫新闻室8日发布的新闻稿中，被眼尖记者发现竟将中国国家主席习近平称为“中华民国总统”，没想到被称错的还不只习近平，就连日本首相（Prime Minister of Japan）安倍晋三也被粗心的白宫写成“日本总统（President of Japan）”，白宫新闻室连犯两次的低级错误让外界傻眼，而且其实早在此之前，身为美国总统的特朗普就率先带头错称安倍晋三为“日本总统”。

据中时电子报报道，本该严谨的白宫新闻室负责发布特朗普在G20峰会期间的外交成果，不但将中国国家主席习近平写成“中华民国总统”，也在8日下午一篇稍早的新闻稿中将日本首相（Prime Minister of Japan）安倍晋三称为是“日本总统（President of Japan）”。

其实不仅新闻室犯低级错误，身为美国总统的特朗普也早在6日率先犯了一样的错，他在推特上po出照片展示自己在G20高峰会前和日、韩三边会外交成果时，他写到：“与日本总统安倍晋三、韩国总统文在寅的三边会谈和晚餐很棒”，推文中误将安倍称为“日本总统”，而非日本首相，不久后疑似发现了错误将推文删除。

至于另一篇以电邮形式寄给媒体的新闻稿中，白宫新闻室在标题上误将中国国家主席习近平称为“中华民国总统”（President of the Republic of China），而非中国国家主席（President of the People's Republic of China）也引起了外界极大的关注，尽管白宫事后迅速修正新闻稿，称习近平为“President of China”，但仍引起外界的笑话，网友也狠狠讽刺“特朗普G20见了太多元首，元首称谓那么复杂，我们不能怪他”。

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