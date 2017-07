白宫连犯低级错误 除习近平以外安倍也被称错

(联合早报网讯)白宫新闻室8日发布的新闻稿中,被眼尖记者发现竟将中国国家主席习近平称为“中华民国总统”,没想到被称错的还不只习近平,就连日本首相(Prime Minister of Japan)安倍晋三也被粗心的白宫写成“日本总统(President of Japan)”,白宫新闻室连犯两次的低级错误让外界傻眼,而且其实早在此之前,身为美国总统的特朗普就率先带头错称安倍晋三为“日本总统”。

据中时电子报报道,本该严谨的白宫新闻室负责发布特朗普在G20峰会期间的外交成果,不但将中国国家主席习近平写成“中华民国总统”,也在8日下午一篇稍早的新闻稿中将日本首相(Prime Minister of Japan)安倍晋三称为是“日本总统(President of Japan)”。

其实不仅新闻室犯低级错误,身为美国总统的特朗普也早在6日率先犯了一样的错,他在推特上po出照片展示自己在G20高峰会前和日、韩三边会外交成果时,他写到:“与日本总统安倍晋三、韩国总统文在寅的三边会谈和晚餐很棒”,推文中误将安倍称为“日本总统”,而非日本首相,不久后疑似发现了错误将推文删除。

至于另一篇以电邮形式寄给媒体的新闻稿中,白宫新闻室在标题上误将中国国家主席习近平称为“中华民国总统”(President of the Republic of China),而非中国国家主席(President of the People's Republic of China)也引起了外界极大的关注,尽管白宫事后迅速修正新闻稿,称习近平为“President of China”,但仍引起外界的笑话,网友也狠狠讽刺“特朗普G20见了太多元首,元首称谓那么复杂,我们不能怪他”。

