囚禁三年后改判家中软禁　委内瑞拉反对党领袖矢言继续斗争

（联合早报网讯）委内瑞拉反对党领袖洛佩斯 (Leopoldo Lopez) 被军方囚禁了三年后，周六获释离开监狱，改为在家中软禁。总统马杜罗对这项安排表示欢迎，并向洛佩斯示好，希望与他合作为国家缔造和平，但洛佩斯保持强硬态度，矢言要继续斗争。

据星岛日报报道，马杜罗的政府近日突然决定特赦及释放数10名被囚禁的异见人士和反政府活跃分子，显然是想营造良好气氛，纾缓持续了数月的政治危机和示威浪潮，但有分析家认为，这样做可能会适得其反，加剧委内瑞拉的乱局。

洛佩斯离开监狱后，返回他位于首都加拉加斯的寓所。他一度露面，向聚集在外面的大批记者致意。他身穿白恤衫，攀上墙顶，吻了一面委内瑞拉国旗，并举起右手挥拳，以示他不会屈服，继续抗争。

洛佩斯说，他坚持要马杜罗下台。如果要他放弃这场斗争，他宁愿返回监狱。

他又谓：“今天，我是自己家中的囚犯。委内瑞拉人民也一样。不管我受甚么苦，都不及人民所受的苦。”

他透过密友兼国会议员古维拉发表一篇声明称：“这是迈向自由的一步。我没有怨恨和不满，但我不会放弃信念。我立场坚定，反对这个政权，继续为真正的和平、共存、改变和自由斗争。”

最高法院较早时裁定，基于人道和健康理由，批准佩洛斯出狱，改为软禁。法官又认为，有关方面处理他的案件时，有严重的不恰当之处，但没有详细解释。

洛佩斯3年前被囚禁时，引发一连串抗议示威。他的支持者现时都热烈庆祝。其他被囚禁的异见人士和活跃分子的数10名亲友也聚集在监狱外面，希望他们也很快重获自由。

总统马杜罗其后在官方电视台上发表讲话，说：“大家都知道，我和 LL (洛佩斯) 有严重分歧，但我希望他和我一起，追求和平。”他又再次呼吁代表不同政治势力的党派进行谈判，找方法化解国家现时面对的政治僵局。

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