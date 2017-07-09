乌军在顿巴斯地区多次违反停火协定

（联合早报网讯）顿涅茨克人民共和国行动指挥部周日称，乌克兰军队数天来在顿巴斯地区40多次违反停火协定。

据俄罗斯卫星通讯社报道，顿涅茨克人民共和国行动指挥部代表说：“在过去的数天里，乌克兰军队41次违反停火协定。共和国的15个居民点遭到乌军炮击”。他声称，乌军在袭击中使用了迫击炮、坦克、火箭筒和枪支。

乌克兰于2014年4月开始对宣布独立的卢甘斯克人民共和国和顿涅茨克人民共和国实施军事行动，这些共和国在乌克兰于2014年2月发生国家政变后宣布独立。据联合国的最新数据，冲突已经造成1万余人死亡。

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