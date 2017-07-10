安华：砂拉越政府对总检署没信心

（联合早报网讯）马来西亚公正党实权领袖安华指出，砂拉越政府派律师团到伦敦深入研究当年加入马来西亚联邦的协议内容，以鉴定砂州政府的真正权利，此举显示砂州政府对总检察署失去信心。

砂拉越政府首席部长阿邦佐哈里日前透露，砂州政府将派律师团到伦敦研究1963年马来西亚协议资料（MA63），以详细了解当初协议所规定砂拉越的权益。这是《1963年马来西亚协议》签署以来，砂拉越首次这么做。

当今大马今天（10日）报道，安华认为，马国政府不该忽略这项行动，因这有可能对联邦政府和沙砂政府之间的关系，带来严重影响。

他说：“这让人感觉，砂州政府没信心总检察署是否能给予公正自由的判决……我呼吁首相纳吉立即行动，开放讨论和马国协议有关的紧张情绪。”

他指出：“显然的，尽管纳吉和国阵政府透过拨款来关注砂州，但已无法控制状况。”

安华也赞扬砂州政府要自行设立勘探石油和天然气的公司。他指出，他自2010年起便呼吁设立类似公司，要求国油给沙巴、登嘉楼和吉兰丹一些自主空间。

不过，马国首相署部长南茜苏克里则说，砂州政府代表前往伦敦，并不会影响联邦与州属的分权谈判。

她昨天（9日）在古晋的开斋节开放门户活动上说，砂州技术委员会将会把此事带到地方分权指导委员会讨论，这个委员会由她和外交部长阿尼法主持。

南茜也说，联邦和砂州政府持续进分权谈判。她说，纳吉是明理之人，愿意坐下来商谈砂州的需求。

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