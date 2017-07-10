英首位“怀孕男士” 变性前先诞女婴

（联合早报网讯）英国首位“怀孕男士”克罗斯（Hayden Cross）上月16日诞下一名女婴，“父”女平安。此举令克罗斯成为英国首名已知的变性人诞女个案。

中国新闻网等媒体今天（10日）报道，现年21岁的克罗斯原本三年前开始使用男性荷尔蒙进行变性过程，已获当地法律认可转为男性。

不过，由于他极度渴望拥有自己的孩子，担心变性过程完成后，他就必须永远放弃这个梦想。于是，他在去年9月表示，希望趁未完全完成变性手术前可以怀孕。

克罗斯原本希望英国国民保健署（NHS）提供4000英镑（约7130新元）的冻卵手术补助，但遭NHS拒绝。于是，付不起高昂费用的克罗斯暂停使用荷尔蒙，并通过在社交网络认识的一名人士捐出精子，之后宣布受孕。

不过，英国媒体刊出当局近日签发的克罗斯女儿的出生证明，克罗斯只被列为“母亲”，“父亲”一栏空白。

克罗斯的家人对其做法产生意见分歧，有人开始担忧其女儿往后的成长。

克罗斯本人则准备重新开始延续其变性进程，稍后会移除卵巢。

据悉，全球首名产子男性是美国阿里桑那州的比堤（Thomas Beatie）。原本生为女儿身的比堤在2007年至今通过他人捐出精子，已诞下三名孩子。

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