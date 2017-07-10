朴槿惠拘留所内受伤 暂停出席审判

（联合早报网讯）据韩联社报道，韩国前总统朴槿惠律师蔡某日前透露，朴槿惠因在拘留所内左脚受伤，将不出席今天（10日）的审判。目前，尚不清楚朴槿惠脚趾受伤的细节。

中国新闻网今天报道，蔡某表示，朴槿惠虽然在拘留所接受治疗，但由于是外伤，穿鞋的话疼痛就很严重，即使脱鞋，晚上也睡不着觉。

不过另一名律师说：“据我所知，（朴槿惠）脚趾受伤并不是很严重，可能会出席下次审判。”他认为，朴槿惠将于明天（11日）如期出席审判。

此前，在本月3日的庭审中，朴槿惠律师团称，考虑到朴槿惠的身体状况，希望将每周四次庭审缩减为三次。如果朴槿惠出现健康问题而住院的话，反而会延长案件审理的时间。

对此，法院方面表示，因须审理的案件信息众多，若每周三次庭审，则每次须审理至晚间，朴槿惠休息时间得不到保障。如若每周四次庭审，则可在工作时间内完成，休息时间充分，反而有利于健康。

不过，法院也表示，如果朴槿惠方面可以提交健康状况相关资料，法院将在充分评估后决定是否维持庭审现状。

朴槿惠涉嫌与其亲信崔顺实共谋，从韩国大企业处收受592亿韩元（约7300万新元）贿赂等共18项罪名。

韩联社称，考虑到其涉罪情节多达18项，而最长逮捕期限为六个月，法庭计划抓紧审理。从6月第三周起，朴槿惠每周四次出庭受审，此前是每周两三次。根据韩国《刑事诉讼法》，法院原则上将于10月前后做出一审判决。

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