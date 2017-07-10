日中首脑国旗前合影 或预示关系改善

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平上周六（8日）在德国会谈之际，于两国国旗前握手并在各媒体前亮相。共同社报道指出，两人之前的四次会谈从未在国旗前合影留念，日中外交消息人士间越来越多人理解为“这是中方发出的欲推动关系改善的讯号”。

上周六的会谈是在习近平等中国政府相关人士下榻的酒店举行，国旗似乎也由中方准备。双方各两面国旗相交挂起，两位首脑在国旗前站立握手，并接受媒体拍照。

两人2014年在北京首次会谈之际，曾在并未悬挂国旗的地点握手。此举被指反映了日中关系因尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）等问题而趋冷。之后三次会谈，两国领导人也未在国旗前握手合影。

日本外交部官员指出：“时值日中邦交正常化45周年，中方的态度也在逐渐改变。”

日本内阁秘书长菅义伟今天（10日）在记者会上，对安倍和习近平在会谈中就加强两国首脑间对话达成共识表示肯定，认为此次谈话“朝着进一步改善日中关系的方向，实现了没有顾忌的意见沟通，是非常充实的会谈”。

似乎是考虑到日中在加强对朝制裁上的温度差以及中国加强在南中国海活动等，菅义伟强调“将正确处理悬而未决问题，在扩充和强化日中关系积极面的同时，推进全面改善关系”。

免费试阅14天