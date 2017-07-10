阻塞嗅觉可让实验鼠吃而不胖

（联合早报网讯）许多人梦想能大吃美食而不发胖，而科研人员用实验鼠做到了这一点，方法是阻塞其嗅觉。在这项研究成果基础上，也许能开发出减肥的新手段。

美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员在新一期美国《细胞－代谢》杂志上报告说，通过药物让一些实验鼠失去嗅觉功能，然后让它们与其他实验鼠一样摄入高脂肪食物，类似于让人大吃奶酪蛋糕。

结果显示，失去嗅觉的实验鼠不像普通实验鼠那样在大吃之后发胖，其体重比后者要轻16%。此外，一些本来已经肥胖的实验鼠，在嗅觉被阻塞后还成功“减肥”。

分析显示，这并不是因为实验鼠在失去嗅觉后吃得更少，而是因为其体内的新陈代谢机制发生变化，消耗了更多能量。

研究人员认为，实验鼠的嗅觉被阻塞后，其身体系统可能会认为自己不能再嗅到食物味道的原因是吃得太多，从而启动消耗更多能量的新陈代谢机制。

研究人员为此又改造了一些实验鼠，使其嗅觉变得更灵敏。结果显示，与摄入同等食物的普通实验鼠相比，嗅觉更灵敏的实验鼠变得更肥胖。这一发现支持关于嗅觉功能会影响身体新陈代谢的看法。

人也可以这样减肥吗？研究人员说，这还需要进一步研究。

如果真发现人体有类似机制，也许可以开发出一种能暂时阻塞嗅觉的喷雾，在面对美食想要大吃一顿之前，先喷一点到鼻子里，从而让身体的新陈代谢机制消耗更多能量，避免长胖。

但是，对于常常要求美食色香味俱全的“吃货”来说，失去了香味的食物还有多大吸引力也不好说。

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