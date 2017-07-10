巴基斯坦自杀式袭击 致3死12伤

（联合早报网讯）巴基斯坦西南部俾路支省杰曼地区10日发生一起自杀式袭击，除袭击者死亡外，袭击还导致包括一名高级警官在内的两人死亡，另有12人受伤。

当地媒体援引杰曼一名官员的话说，此次袭击的目标为该地区高级警官赛义德·汗。当天中午，赛义德所乘警车在经过杰曼中心地区时遇袭，袭击者以及赛义德和他的一名保安被炸死。

当地安全部队和救援人员事发后赶到袭击现场展开救援和调查。伤者已被送往附近医院接受救治，其中有三人伤势严重。

目前，没有任何组织宣称制造了此次袭击。巴基斯坦内长尼萨尔谴责了这一袭击。

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