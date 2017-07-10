马国男子在女友车底放炸弹

（联合早报网讯）马来西亚一名女子因男友劈腿而坚持结束七年感情，也不理会男友频频索讨“分手费”。心有不甘的男友过后竟在女友车底安置炸弹，幸好事主及时报警并安全引爆炸弹。警方十分关注这名男子如何懂得制造炸弹。

27岁印度族女事主是一名护士，她本月8日晚上从雪兰莪加埔镇的诊疗所，开车前往加埔达麦花园的叔叔家。

巴生北区警区主任尤索夫表示：“在约两分钟车程中，事主一直听到可疑的哔哔声。她抵达叔叔家后立即求助，结果在车子防撞杆下方找到一个疑似炸弹的物件。”事主叔叔取下可疑物件后，它仍不断发出哔哔声，他们于是报警。

警方拆弹小组接获投报后，立即派遣六名拆弹专家到场，并初步判定可疑物件是土制炸弹。警方之后出动“特夺”（Teodor）拆弹机器人，并在9日凌晨2时20分顺利引爆炸弹。

尤索夫表示，拆弹专家指这个炸弹装置威力约可达20公尺。据了解，这枚土制炸弹是以黑胶带包住两个气筒，气筒内装有爆炸原料，也有一个连接气筒和开关的装置。

涉案的31岁印度族嫌犯周一凌晨3时30分左右，在巴生八打灵英达花园住家遭警方逮捕。雪兰莪刑事调查主任法兹阿末表示，警方上门捉人时，发现嫌犯住家客厅有几个电子零件和爆竹，因此相信他自制炸弹报复前女友。

法兹阿末说，初步调查显示，嫌犯有涉毒和刑事恐吓等两项犯罪前科。他说，嫌犯2006年曾在一所私人学院念电子科系，过后曾在一家电器店当销售员，因此略懂这方面知识。

他说：“嫌犯承认报案女子为其女友，两人因金钱问题而争执。”他表示，警方将扣留嫌犯至本月13日以调查此案。

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