马联邦法院首席法官超龄续任

（联合早报网讯）马来西亚政府让已达法定强制退休年龄的联邦法院首席大法官及上诉庭主席“超龄”续任而引发争议。律师公会指当局的做法违反宪法，反对党则表示将在国会阻止他们续任。

首相署本月7日晚上宣布，政府将以“特委法官”（additional judge）的方式，让已达退休年龄的联邦法院首席大法官劳勿斯，以及上诉庭主席祖基菲里能继续任职。

劳勿斯今年4月出任联邦法院首席大法官之前是上诉庭主席。他原本今年年2月4日达66岁强制退休年龄，但经首相报请国家元首批准后，他得以获延长半年任期至今年8月3日。劳勿斯出任联邦法院首席大法官后，祖基菲里则出任上诉庭主席，他原本的任期只到9月27日。

国会反对党领袖及公正党主席旺阿兹莎本月8日表示，反对党将在国会提呈动议，全力阻止首相纳吉以这种方式延长两人的任期。

律师公会主席乔治瓦鲁格斯周一指出，联邦法院前任首席大法官阿里芬在今年3月30日退休前一天，才推荐劳勿斯与祖基菲里成为特委法官，国家元首在阿里芬退休两个月后才接纳其建议。

乔治瓦鲁格斯指阿里芬的做法违宪，因为阿里芬不该在退休前一天才推荐特委法官。乔治瓦鲁格斯也指劳勿斯兼任联邦法院首席大法官及特委法官，也不符合联邦宪法。

他强调，他并非质疑劳勿斯与祖基菲里的能力与资历，但当局的委任方式确实备受争议。“首席大法官与上诉庭主席就职时曾宣誓捍卫联邦宪法，他们如今该履行誓言而拒绝受委。”

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