纳吉：“前首相”造成马航恶梦

（联合早报网讯）今天是马来西亚前首相马哈迪的生日，不过纳吉今天指马航恶梦般的过去是“一名前首相”的错误决定的造成。虽然纳吉没有指名道姓，但相信他指的就是曾掌权22年的马哈迪。

纳吉今天到马航工程中心出席马航集团开斋宴时表示：“我甚至可以说，那是（导致马航一蹶不振的）恐怖决定。我不要多谈细节，但那可说是我们经历的一场恶梦，这是其中一名前首相造成的。尽管如此，我将确保马航能恢复过来，然后成为全球其中一家顶尖航空公司。”

纳吉说，马航的五年重组计划已经开始看到成果，马航也放眼明年取得Skytrax五星评价。“马航首席执行员彼得贝鲁告诉我，马航预料可在明年开始取得盈余。”

马航成立以来就是马来西亚国营航空公司。马哈迪1994年宣布将马航私营化，并批准马航前主席达祖丁蓝利向银行贷款17.9亿令吉（约5.8亿新元）买下马航32%股权。马航此后就连年亏损而一蹶不振。

达祖丁后来声称马哈迪指示他向国家银行购买马航股份，以协助当时蒙受惨重损失的国家银行，但马哈迪否认达祖丁的说法。

1997年亚洲金融风暴后，马哈迪又批准达祖丁就以每股8令吉的价格，将所持有的股权以17.9亿令吉（约5.8亿新元）卖回给政府，但马航股票当时市价不到4令吉。换言之，达祖丁的卖价比市价高出4令吉，但政府当时并没有委任独立估价师评估这个交易。

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