法国或于2025年前关闭17座核反应堆

（联合早报网讯）法国生态转型部长于洛说，核能在法国电力供应中的比例将在2025年之前降至50%。为此，法国可能陆续关闭17座核反应堆。

于洛10日在接受法国媒体采访时说，从确定核电比例减少至50%的这一目标时开始，人们就应该认识到，必须关停一批反应堆。具体数量要视情而定，有可能是17座反应堆。

他指出，每一座反应堆都面临着不同的经济、社会和安全状况。如果要通过逐步减少电力消费、电力结构多样化等途径达成目标，就必须关闭一定数量的核反应堆。

2015年，法国在前总统奥朗德执政时期出台《能源过渡法》，制定了将法国电力生产体系中的核电比重从75%降至50%的目标。马克龙担任总统后，现政府确认继续维持上述目标。

据此间媒体报道，于洛此前已经为马克龙制定了五年任期内应对气候变化的行动计划，包括能源领域改革的规划方向。但该计划尚未就大幅缩减核电规模的目标提出具体方案。

目前，法国75%左右的电力供应来自核能，本土共建有19座核电站、58座核反应堆，是全球核能依赖程度最高的国家之一，电力成本居欧洲最低。

由于大规模使用核电，法国也成为世界上最大的净电力出口国，其总发电量中的18%输往意大利、荷兰、英国和德国等欧洲邻国。

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