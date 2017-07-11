美防长手机号码外泄 高中生成功约访

（联合早报网讯）由于美国总统特朗普的助手疏忽，导致国防部长马蒂斯的手机号码意外曝光，结果美国一名高中生竟得以通过电话约到马蒂斯进行专访。

今年5月，《华盛顿邮报》刊出一张特朗普和助手席勒（Keith Schiller）在白宫外走动的照片，席勒当时手上拿着一叠文件。

眼尖的读者发现这叠文件上面贴了一张黄色便条，上面写着“吉姆，疯狗，马蒂斯”（Jim, Mad Dog, Mattis），下方还有一串电话号码。

“疯狗”是部分媒体和曾经在马蒂斯手下服役过的部队为马蒂斯取的绰号。

虽然《华盛顿邮报》迅速撤掉照片，但华盛顿州一名16岁学生费希尔（Teddy Fischer）仍看到了这组号码，并打电话给马蒂斯约访。

费希尔告诉华盛顿州当地新闻台King 5：“我打去看看是不是他本人，因为我很好奇这真的是他的号码，还是只是一个玩笑。”

他没有在语音信箱里留言，而是直接传简讯约访马蒂斯。

出乎费希尔意料，马蒂斯不仅回电给他，还答应安排时间接受访问。事后这场访问时间持续约45分钟。两人对话内容相当广泛，涵盖政治话题到历史。

当被询及为何会回电给费希尔时，马蒂斯说部分原因是他的家乡也在华盛顿州。

他说：“我一直尝试帮助学生，因为我认为我们对这些年轻小伙子有所亏欠，应把我们一路走来学到的东西传承下去，让你们犯自己的错误，而不是重蹈我们的覆辙。”

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