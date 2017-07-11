调查：选择学校和工作 中美学生差异大

（联合早报网讯）美国密歇根大学最近的一项研究发现，涉及学校和工作选择时，中国人更喜欢常春藤学校，也更愿意加入大公司，而有这种倾向的美国人的比例要低一半。

新华社报道，这项研究就选择什么学校和工作调查了600多名来自美国和中国的学生，结果显示，58%的中国人倾向于选择排名前10的学校；而有这种倾向的美国人的比例仅为29%。

至于工作选择，27%的中国人倾向于加入全球排名前10的公司工作，而美国人的这一比例仅为14%。研究中调查的美国人为欧洲裔美国人。

研究显示，成长文化对一个人的选择至关重要。对于名望的考虑，在东亚人选择做“鸡头”还是“凤尾”时起了至关重要的作用。

针对许多中国学生铆足劲想进入顶尖美国大学的现象，研究者提醒说，查看1980年至2011年全球100强企业总裁的本科毕业学校，持常青藤大学学历的比例逐渐减少。这并不是鼓励中国学生不选择顶尖大学，而是需要考虑成为“凤尾”所付出的代价。

研究者认为，对于到底选择什么样的学校和工作，没有一个准确的答案。但是如果你打算在学术界发展，那么请努力进入顶尖大学并成为“凤头”。因为排名前10位大学培养出来的终身教职教授，比排名前20位学校培养出来的教授数量多三倍。

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