恐嫌或扮记者 印尼警方活动严把关

（联合早报网讯）印度尼西亚邦加勿里洞（Bangka Belitung）警方说，警方接获讯息指有恐怖分子乔装成记者欲混入警察周年纪念活动，因此拒绝若干网络媒体记者参与活动。

中央社引述印尼《时代报》（Tempo）报道指出，邦加勿里洞省警局昨天（10日）在省政府举办警察部队成立71周年纪念活动，限制参与报道的网络媒体记者人数，原因是警方数周前接获情报，指有恐怖分子假扮记者欲混入活动现场。

邦加勿里洞警局公关部门主管阿卜杜勒表示，能够参加这场活动的是公关人员和已事先登记的平面媒体记者。

至于网络媒体，阿卜杜勒说，他们可以先与警局公部关门联系协调，也可以向公关部门取得活动的照片和新闻资料。

他说，这是警方在接获恐攻情报后采取的预防措施。他之所以拒绝某些记者参加活动，是因为他没听过这些记者所服务的媒体。

阿卜杜勒认为，警方必须保持警觉，防范任何时候都有可能发生的恐怖威胁。

事实上，自开斋节假期以来，印尼便频频传出警察遭恐怖分子攻击的事件。上月25日，北苏门答腊省棉兰市一处警局岗哨遭两名手持弯刀和匕首的歹徒袭击，造成一名警员死亡。

上月30日，雅加达两名警员则在清真寺遭恐怖分子刺伤脸部和颈部。

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