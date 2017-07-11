雅加达警方取缔网上军火买卖

（联合早报网讯）印度尼西亚警方最近破获一批枪械和子弹后，发现有人在网上进行非法军火交易。当局还在调查这些军火的来源，以及它们是否用来犯罪。

据《雅加达邮报》报道，中爪哇警区主任孔德罗周一在三宝垄（Semarang）的记者会表示，警方在上述取缔非法军火交易行动中，起获了模仿电玩的有机武器（organic firearm）以及多款仿制气枪。

他说，警方先在梭罗市（Surakarta）截获一批武器与子弹，过后才循线破获其他军火。他表示，警方正调查这些非法军火的来源，以及是否有人以这些军火犯罪。

警方从一名来自梭罗市南部苏科哈焦县（Sukoharjo）代号ES的嫌犯身上，取得一把德林杰（Derringer）DM-101型袖珍手枪及10枚子弹。警方发现33岁的ES是从来自西爪哇井里汶（Cirebon）代号RH的嫌犯那里买到这些军火。

警方指代号RH的嫌犯只是非法军火的“零售商”，警方指RH的货源来自代号P的30岁雅加达居民。孔德罗说，购买者都是在网上下单并透过银行转账。他表示，警方也发现非法军火商曾改造软气枪（airsoft gun），让这些气枪能发射标准子弹。

孔德罗也说，各款非法枪械的售价都不一样，例如笔枪（pen gun）每把150万盾（约155新元）、组装枪械则为2000万盾（约2070新元）、格洛克手枪（Glock）每把7000万盾（约7240新元），全自动的马卡洛夫型手枪则要1.2亿盾（约1.24万新元）。

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