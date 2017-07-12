俄律师否认向特朗普团队提供希拉莉情报

（联合早报网讯）俄罗斯律师维塞里尼茨卡娅说，去年与特朗普竞选团队会面时，没有提供任何不利于美国民主党总统候选人希拉莉的情报。她也否认与俄罗斯政府有任何关联。

维塞里尼茨卡娅11日接受美国全国广播公司“今日秀”节目专访时说，去年6月，她与美国总统特朗普长子小特朗普会面。特朗普的女婿库什纳和特朗普竞选顾问马纳福特也在场。

她说：“我从未有过任何关于希拉莉的不利或敏感情报。我也从未打算获得这样的情报。”

维塞里尼茨卡娅说，很有可能他们非常渴望获得不利于希拉莉的情报，“以至于他们只愿意听想听到的内容”。

《纽约时报》9日援引三名白宫顾问的话报道说，小特朗普去年6月9日在位于纽约曼哈顿的特朗普大厦会见了一名与俄罗斯政府有关联的俄律师。

另一篇《纽约时报》报道称，小特朗普曾被告知，会见维塞里尼茨卡娅事关俄政府帮助特朗普获胜。

小特朗普在致《纽约时报》的声明中，承认曾与维塞里尼茨卡娅进行简短会面，表示会面主要探讨美国家庭收养俄罗斯儿童的相关问题。

随后，他又在社交媒体上说，与维塞里尼茨卡娅会面时听取了关于希拉莉的情报，但没有获得实质性内容。

俄罗斯方面10日发表声明说，俄政府不了解这次会面，也不清楚这名律师是谁。

特朗普律师团队也声明，特朗普对长子会见俄律师不知情，也没有参与会见。

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