美参院推迟休会以讨论新医保法案等

（联合早报网讯）为了有更多的时间来完成因缺乏民主党的合作而拖延不决的重要立法项目和提名任命，美国参议院多数党领袖、共和党参议员麦康奈尔宣布，把参议院传统的8月休会时间缩短两周

麦康奈尔11日说，参议院开始休会的时间将推迟至8月份的第三周。

按传统，参议院将从7月31日开始休会直到9月初，但近来麦康奈尔一直受到党内压力要求他取消或缩短休会时间。

美国总统特朗普当天也在社交媒体上称，参议院民主党迄今只通过197项总统提名中的48个，他们赢不了大选所以只能拖延不决、设置障碍。

不过，参议院共和党于6月22日提出用来取代“奥巴马医改”方案的《更好医保和解法案》能否获得通过仍是未知数。

在7月初的美国国庆假期前，麦康奈尔表示将对《更好医保和解法案》进行修改，并推迟可能的投票。但截至目前，共和党仍未公布修改版本。

《华盛顿邮报》报道，共和党有可能于本周公布修改版本，并从下周开始投票。然而，除了民主党的坚决反对，共和党内部对新方案依然意见不一。

除了医保法案，美国国会还有税改等其他一系列重要立法项目。而且随着9月30日的临近，素来是两党博弈重点的政府预算法案也必须获得通过，否则美国联邦政府将再次面临关门窘境。

目前，众议院未宣布有是否也将推迟休会。据福克斯新闻称，众议院共和党保守派自由党团尤其支持缩短或取消休会。

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