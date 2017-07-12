特朗普称赞长子“透明优质”

（联合早报网讯）美国总统特朗普11日为他的长子小特朗普辩护，称赞他是“优质的人”，并为他公布与俄罗斯律师会面电邮的“透明”喝采。

中央社引述法新和路透的报道说，小特朗普正因在去年美国大选期间会见俄罗斯律师维塞尔尼斯卡亚而遭抨击。

特朗普透过白宫发言人桑德斯宣读简短声明说：“我的儿子是优质的人，我为他的透明喝采。”

小特朗普11日公布的电邮显示，他欣然接受俄罗斯支持特朗普总统选战的努力，并承认他“喜欢”从莫斯科方面获得不利于希拉莉的资讯。

一名与小特朗普对话者告诉小特朗普，他可以获得“非常高阶且敏感的资讯”，这些资讯是“俄罗斯及其政府对特朗普先生支持的一部分”。

根据小特朗普公布的电邮，小特朗普回道：“如果你所说的是这个，我喜欢”，并与这名消息人士安排会面事宜。

小特朗普在其推特帐户公布的这一系列完整电邮，让特朗普阵营与俄罗斯勾结以影响2016年美国总统大选指控所引发的政治风暴，更加猛烈。

美国情报机构已断定俄罗斯总统普京批准大规模行动，以使选举对特朗普有利，包括骇入民主党网站和公布令人尴尬的电邮。

小特朗普公布的这些电邮，将他推向美国国会和联邦调查局等调查特朗普团队是否知情的调查中心。

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