卡美签署打击资助恐怖主义谅解备忘录

（联合早报网讯）卡塔尔和美国11日在卡塔尔首都多哈签署打击资助恐怖主义谅解备忘录。

卡塔尔外长萨尼与来访的美国国务卿蒂勒森当天在多哈举行记者会。

萨尼说，备忘录是在两国持续合作的框架内签署的。

他说，卡塔尔与美国就这一备忘录讨论了四周，与断交危机没有直接或间接的关系。他呼吁断交国也加入其中。

蒂勒森说，美国与卡塔尔将作出更多努力，追踪资助来源、共享信息、加强合作以及保障地区安全。他表示，美国与卡塔尔将共同承担反恐责任和义务。

蒂勒森10日起开始访问中东多国，斡旋卡塔尔断交危机，11日抵达多哈开始对卡塔尔的访问。

10日，他在科威特会见了科威特外长萨巴赫和英国国家安全顾问塞德威尔。三方会谈后发表联合声明，呼吁海湾国家“尽快控制危机，对话解决问题”。

6月5日，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及四国以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运封锁。

6月23日，四国通过科威特向卡塔尔转交了旨在解决危机的13点要求文件。

本月5日，四国在开罗发表联合声明称，针对四国13点要求，卡塔尔做出的回复不能令人满意。对此，卡塔尔外交部表示遗憾。

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