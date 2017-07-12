美国将售罗马尼亚爱国者导弹防御系统

（联合早报网讯）美国国务院同意出售爱国者导弹防御系统给罗马尼亚。这笔39亿美元的军售案预料将激怒俄罗斯。

美国国务院11日说，国务院已决定批准对罗马尼亚的爱国者导弹防御系统军售计划，包括相关的支援和设备。

美国国会将有30天的时间对此军售案提出异议。但由于罗马尼亚是北约伙伴，因此预料美国国会不会反对。

美国国务院表示，罗马尼亚将利用爱国者导弹防御系统强化本土国防，并遏止区域威胁。这项军售将提升罗马尼亚对抗侵略的国防力量，并保护北约盟国。北约盟国经常在罗马尼亚边境进行训练和演习。

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