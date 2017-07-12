“火星-14”射程覆盖美本土尚需两三年

（联合早报网讯）韩国专家认为，朝鲜要开发出能打击美国本土的洲际弹道导弹，还需要两三年的时间。韩方可利用这段时间进行对话解决问题。

韩联社报道，韩国航空大学航空航天机械工程系教授张泳根12日在一份有关朝鲜“火星－14”导弹分析资料中提出上述看法。

他认为，朝鲜本月4日发射的“火星-14”导弹射程为6200公里，可覆盖美国夏威夷和阿拉斯加。

为了降低发射时的技术难度，朝鲜将弹头重量调至900公斤，发射时采用高角度方式。按照这些数据进行模拟测试的结果显示，导弹射程为6200公里。因此在“火星-14”上搭载标准核弹头时，导弹只能抵达夏威夷和阿拉斯加，无法打击美国本土。

张泳根表示，如果朝鲜实现核武器小型化，将标准核弹头重量降至450公斤，导弹射程可达9000公里，覆盖旧金山等美国西海岸。目前由两级推进器构成的“火星-14”再添加第三级推进器的话，即使搭载600公斤的标准核弹头，射程仍可覆盖美国全境，因此朝鲜今后将致力于提高“火星-14”性能。

张泳根还分析称，就“火星-14”的大气层再入技术，朝鲜没有拿出准确的资料和数据，因此导弹是否成功重返大气层难以确定。尽管朝鲜主张精准打击了目标海域，但难以相信“火星-14”具备可打击战略目标的精确度的主张。

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