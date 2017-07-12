实验：眼球表面也有细菌

（联合早报网讯）一项新的小鼠研究发现，眼球表面并不像以前认为的那样是无菌环境，而是存在一种细菌，并且这种细菌能帮助杀灭外来致病菌。

据新华社报道，美国《免疫学杂志》11日发表的新研究显示，至少有一 种叫乳腺炎棒状杆菌的细菌能长期生活在小鼠眼球表面。

负责研究的美国国家卫生研究院下属国家眼科研究所免疫学家卡斯皮在一份声明中说，曾有研究在人眼中发现过细菌DNA，但之前没有证据证明真有细菌生活在眼睛中，新发现令人惊喜。

在这项研究中，卡斯皮等人首先提取小鼠眼结膜样本进行培养，结果在其中发现了乳腺炎棒状杆菌的存在。进一步研究发现，在有致病微生物入侵时，乳腺炎棒状杆菌可诱导产生一种叫IL-17的免疫分子，将免疫细胞“召唤”到眼睛感染区域并杀死外来致病菌。

研究人员还把眼睛里有乳腺炎棒状杆菌和没有这种细菌的两组小鼠放到同一个笼子里共同生活数周，结果显示乳腺炎棒状杆菌不会在这两组小鼠之间传染。研究人员分析认为，乳腺炎棒状杆菌不会通过接触传染，而可能是通过母亲传给后代，从而证明乳腺炎棒状杆菌是小鼠眼睛里的“常驻居民”，而非入侵的外来“访客”。这推翻了此前有关眼睛里没有细菌存在的看法。

卡斯皮表示，正常情况下，乳腺炎棒状杆菌刺激产生有益的免疫反应，但如果免疫系统过度活跃或者不够活跃，也有可能产生问题。例如，老年人的免疫系统通常功能较弱，这可能会使乳腺炎棒状杆菌失控，从而致病。

目前，研究人员在探索眼睛里是否还有其他细菌及它们会有什么作用。

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