特朗普：不责怪儿子与俄律师见面

（联合早报网讯）美国总统特朗普说，他几天前才得知长子小特朗普在去年总统竞选期间曾与俄罗斯律师会面，但表示不会因此事怪罪他。

特朗普周三接受路透社访问时说，他几天前才得知小特朗普去年6月曾与俄律师维塞尔尼斯卡亚会面。

小特朗普周二公布的电邮显示，小特朗普听说这名与俄罗斯政府有关连的律师可能掌握关于民主党总统候选人希拉莉的黑料后，便同意与她会面。

特朗普表示，他不会怪罪儿子与该名律师举行会议。他说：“我想很多人应该也会举行那样的会议。”

特朗普也在推特发文为儿子辩护，称这是一场政治“猎巫”。

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