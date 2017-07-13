日本开发新技术 防奥运核恐袭

（联合早报网讯）为防止恐怖分子利用放射性物质发动袭击，日本原子能研究开发机构正在开发可在机场行李检查中发现核物质的仪器，以及通过登记核物质的形状和特征防止其非法扩散的技术。

为迎接2020年东京奥运会和残奥会，防范核恐袭威胁的必要性与日俱增，日本原子能机构表示“希望提高对核恐袭的遏制效果”。

共同社报道，利用核物质管理漏洞将其带出的案例并不少见。1994年在德国慕尼黑国际机场，调查部门在从莫斯科出发的汉莎航空客机上，查获了可用于制造核武器的高纯度核燃料——钚铀混合氧化物（MOX）燃料。

多名被怀疑偷运核燃料的西班牙人被逮捕，事后查明这些核燃料曾用于前苏联的反应堆。即使没有制造核武器所需的尖端技术和资金，也可以制造出通过炸药使放射性物质大范围扩散形成伤害的“脏弹”。极端组织“伊斯兰国”也被指可能制造过脏弹。

日本原子能学会会长上坂充去年12月在文部科学省的会议上指出，“以筹备东京奥运会为契机提高核安全事关重大”。

日本国内的行李检查主要采用X射线。原子能机构的原子能传感研究组组长藤畅辅表示：“X射线可以查出可疑金属，但是否是核物质还必须开箱检查才能知道”。

原子能机构正在开展的另一个项目，是对国内的原子能相关设施中的核物质粒子及结晶构造等“核指纹”进行分析，并对数据进行登记。其目的在于一旦出现非法外带或丢失、被盗等情况，可以迅速查明其出处。

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